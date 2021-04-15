Зниклого 2-річного хлопчика на Київщині шукають з вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Рятувальники залучили вертоліт для пошуків зниклого напередодні дворічного хлопчика у Київській області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.
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"15 квітня вертоліт ДСНС ЄС-225 “Super Puma” вилетів на пошуки малолітнього хлопчика 2019 року народження, який зник з місця постійного перебування у селі Рагівка Київської області", - повідомили у відомстві.
Що було раніше
Інформація про те, що дитина зникла, надійшла до правоохоронців близько 21:00 напередодні, 14 квітня. Пошуки тривали усю ніч і станом на ранок 15 квітня тривають.
Деталі
Від ДСНС наразі задіяно 46 рятувальників та вертольотом ЄС-225 “Super Puma” здійснюється пошук згори для більшого охоплення території.
До проведення пошукових заходів залучено рятувальників, працівників Нацполіції, Національної гвардії, лісників, волонтерів. Усього близько 200 осіб.