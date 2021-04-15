На Київщині зник 2-річний хлопчик: до пошуків залучили Нацгвардію і аеророзвідку

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"На Київщині сталася надзвичайна подія. У селі Рагівка Вишгородського району зник 2-річний хлопчик Богдан Уніченко. Мати повідомила про зникнення дитини близько 21 години. Пошуки проходили всю ніч і станом на ранок тривають. Ми максимально задіяли всі служби ГУНП в Київській області, на місці працюють Нацгвардія, ДСНС. Наразі до пошуків задіяно 240 осіб", - вказав Нєбитов.

Деталі

До пошуків, зі слів очільника поліції Київщини, підключили аеророзвідку, правоохоронці проводять подвірний обхід. "Вже перевірили закинуті будівлі та колодязі. Ми вже розширили радіус пошуків - шукатимуть дитину у найближчих селах. До заходів підключились волонтери", - вказав він.

"На жаль, батьки повідомили про зникнення дитини лише через 5 годин після зникнення Богдана, коли вже стемніло. Ніколи не зволікайте з повідомленням про зникнення ваших рідних! Не втрачаю надію, що найближчим часом Богдан буде знайдений", - додав Нєбитов.

Доповнення

Згідно зі звітом Нацполіції, у 2020 році поліцейські розшукали практично всіх зниклих дітей – 14 659. Переважна більшість з них самостійно покидали домівки через непорозуміння з рідними.

Також минулого року поліцією зареєстровано майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду.