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В Киевской области пропал 2-летний мальчик: к поискам привлекли Нацгвардию и аэроразведку

В Киевской области пропал 2-летний мальчик: к поискам привлекли Нацгвардию и аэроразведку

Киев  •  УНН

 • 26997 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В селе Раговка Вышгородского района Киевской области накануне вечером пропал 2-летний мальчик, на его поиски бросили все службы полиции, нацгвардейцев и сотрудников ГСЧС. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Цитата:

"В Киевской области произошло ЧП. В селе Раговка Вышгородского района пропал 2-летний мальчик Богдан Униченко. Мать сообщила об исчезновении ребенка около 21 часа. Поиски проходили всю ночь и по состоянию на утро продолжаются. Мы максимально задействовали все службы ГУНП в Киевской области, на месте работают Нацгвардия, ГСЧС. Сейчас к поискам задействовано 240 человек", - отметил Небытов.

Детали

К поискам, по словам главы полиции Киевской области, подключили аэроразведку, правоохранители проводят подворный обход. "Уже проверили заброшенные здания и колодцы. Мы уже расширили радиус поисков - будем искать ребенка в ближайших селах. К мероприятиям подключились волонтеры", - отметил он.

"К сожалению, родители сообщили об исчезновении ребенка только через 5 часов после исчезновения Богдана, когда уже стемнело. Никогда не затягивайте с сообщением об исчезновении ваших родных! Не теряю надежду, что в ближайшее время Богдан будет найден", - добавил Небытов.

Дополнение

Согласно отчету Нацполиции, в 2020 году полицейские разыскали практически всех пропавших детей - 14 659. Подавляющее большинство из них самостоятельно покидали дома из-за разногласий с родными.

Также в прошлом году полицией зарегистрировано почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд.

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