Пропавшего 2-летнего мальчика в Киевской области ищут с вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Спасатели привлекли вертолет для поисков пропавшего накануне двухлетнего мальчика в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
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"15 апреля вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma" вылетел на поиски малолетнего мальчика 2019 года рождения, который пропал с места постоянного пребывания в селе Раговка Киевской области", - сообщили в ведомстве.
Что было ранее
Информация о том, что ребенок пропал, поступила к правоохранителям около 21:00 накануне, 14 апреля. Поиски продолжались всю ночь и по состоянию на утро 15 апреля продолжаются.
Детали
От ГСЧС на данный момент задействовано 46 спасателей и вертолетом ЕС-225 "Super Puma" осуществляется поиск сверху для большего охвата территории.
К проведению поисковых мероприятий привлечены спасатели, сотрудники Нацполиции, Национальной гвардии, лесники, волонтерыы. Всего около 200 человек.