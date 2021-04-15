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Пропавшего 2-летнего мальчика в Киевской области ищут с вертолета

Пропавшего 2-летнего мальчика в Киевской области ищут с вертолета

Киев  •  УНН

 • 17643 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Спасатели привлекли вертолет для поисков пропавшего накануне двухлетнего мальчика в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Цитата:

"15 апреля вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma" вылетел на поиски малолетнего мальчика 2019 года рождения, который пропал с места постоянного пребывания в селе Раговка Киевской области", - сообщили в ведомстве.

Что было ранее

Информация о том, что ребенок пропал, поступила к правоохранителям около 21:00 накануне, 14 апреля. Поиски продолжались всю ночь и по состоянию на утро 15 апреля продолжаются.

Детали

От ГСЧС на данный момент задействовано 46 спасателей и вертолетом ЕС-225 "Super Puma" осуществляется поиск сверху для большего охвата территории.

К проведению поисковых мероприятий привлечены спасатели, сотрудники Нацполиции, Национальной гвардии, лесники, волонтерыы. Всего около 200 человек.

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