Зниклого 2-річного хлопчика на Київщині знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Після більше ніж півдоби пошуків зниклого 2-річного хлопчика Богдана Уніченка на Київщині знайшли. Про це повідомив у Facebook начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Знайшли хлопчика!!! Це найкращій у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку Дякую всім!" - написав Нєбитов.
Деталі
За даними пресслужби поліції Київщини, менше доби знадобилося оперативникам карного розшуку, щоб розшукати 2-річного хлопчика, який зник учора в селі Рагівка Вишгородського району.
"Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує", - вказали у поліції.
За даними ЗМІ, хлопчика знайшли у лісі.
Що було раніше
Інформація про те, що дитина зникла, надійшла до правоохоронців близько 21:00 напередодні, 14 квітня. Пошуки тривали усю ніч і вранці 15 квітня.
До проведення пошукових заходів було залучено рятувальників, працівників Нацполіції, Національної гвардії, лісників, волонтерів. Усього близько 200 осіб.
До пошуків також залучили вертоліт.