Пропавшего 2-летнего мальчика в Киевской области нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. После более чем полсуток поисков пропавшего 2-летнего мальчика Богдана Униченко в Киевской области нашли. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"Нашли мальчика!!! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска!!! Спасибо всем!" - написал Небытов.
Детали
По данным пресс-службы полиции Киевской области, менее суток понадобилось оперативникам уголовного розыска, чтобы разыскать 2-летнего мальчика, пропавшего вчера в селе Раговка Вышгородского района. "Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - указали в полиции.
По данным СМИ, мальчика нашли в лесу.
Что было ранее
Информация о том, что ребенок пропал, поступила к правоохранителям около 21:00 накануне, 14 апреля. Поиски продолжались всю ночь и утром 15 апреля.
К проведению поисковых мероприятий были привлечены спасатели, сотрудники Нацполиции, Национальной гвардии, лесники, волонтеры. Всего около 200 человек.
К поискам также привлекли вертолет.