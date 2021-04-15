Виснажений, стурбований, але у безпеці: з'явилось зворушливе відео із 2-річним Богданом, якого всю ніч шукали на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Знайденого після більше ніж пів доби пошуків на Київщині 2-річного хлопчика Богдана Уніченка оглянули лікарі. Про це повідомив у Facebook начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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“Виснажений, стурбований, але вже у безпеці! Богдана Уніченка оглянули лікарі для надання, у разі необхідності, медичної допомоги”, — написав Нєбитов.
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За його словами, як виявилось, малюк заблукав та не міг знайти шлях додому.
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Нєбитов повідомив, що після більше ніж пів доби пошуків зниклого 2-річного хлопчика Богдана Уніченка на Київщині знайшли.
За даними ЗМІ, хлопчика знайшли у лісі.
Нагадаємо
Інформація про те, що дитина зникла, надійшла до правоохоронців близько 21:00 напередодні, 14 квітня. Пошуки тривали усю ніч і вранці 15 квітня.
До проведення пошукових заходів було залучено рятувальників, працівників Нацполіції, Національної гвардії, лісників, волонтерів. Усього близько 200 осіб.
До пошуків також залучили вертоліт.