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Восьми задержанным за нападение на лагерь ромов во Львове сообщили о подозрении

Восьми задержанным за нападение на лагерь ромов во Львове сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 9844 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Восьми лицам, задержанным за нападение на цыганское поселение во Львове, объявлено о подозрении по статье "хулиганство". Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

"Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме уголовного производства, открытого за умышленное убийство, открыто еще три. Сейчас восьми задержанным объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины" , - говорится в сообщении.

По факту было открыто уголовное производство по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины. Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.

Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Жизни рома, который получил травмы во время нападения, ничего не угрожает

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