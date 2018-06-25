Восьми задержанным за нападение на лагерь ромов во Львове сообщили о подозрении

"Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме уголовного производства, открытого за умышленное убийство, открыто еще три. Сейчас восьми задержанным объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины" , - говорится в сообщении.

По факту было открыто уголовное производство по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины. Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.

Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Жизни рома, который получил травмы во время нападения, ничего не угрожает.