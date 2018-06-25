Вісьмом затриманим за напад на табір ромів у Львові оголосили про підозру

"Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім кримінального провадження, відкритого за умисне вбивство, відкрито ще три. Наразі вісьмом затриманим оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою) КК України. Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Життю рома, який отримав травми під час нападу, нічого не загрожує.