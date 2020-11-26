Восемь нарколабораторий и 40 кг наркотиков: в Черниговской области разоблачили местных наркодельцов

Так, по данным следствия, жители Черниговской области на протяжении длительного времени на территории нескольких областей изготавливали, покупали, перевозили, хранили и сбывали наркотические средства.

"В ходе спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, во время которых обнаружено и изъято особо опасные наркотические средства и психотропные вещества - "PVP", "метамфетамин", каннабис, общей массой около 40 кг. Кроме того, изъято средства для осуществления непрерывной работы 8 нарколабораторий, а именно - посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек", - сообщили правоохранители.

По данным прокуратуры, в настоящее время по результатам проведенных следственных действий задержаны 3 человека, решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, ранее в Волынской области разоблачили группу наркодельцов и ликвидировали три нарколаборатории по изготовлению амфетамина.