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На Волині викрили групу наркодилерів та декілька нарколабораторій

На Волині викрили групу наркодилерів та декілька нарколабораторій

Київ • УНН

 • 11907 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Волинській області викрили групу наркоділків та ліквідували три нарколабораторії з виготовлення амфетаміну. Про це повідомили в пресслужбі Департаменті боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, передає УНН.

“Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції отримали інформацію про діяльність групи осіб, які виготовляють та збувають амфетамін на Волині. Організатором незаконного бізнесу виявився 37-річний лучанин, а його „заступником“ — 32-річний місцевий мешканець. Саме він виконував роль „хіміка“, оскільки досконало знав процес синтезу хімічних компонентів та сполук, які необхідні для виготовлення психотропів. Їх спільниками та реалізаторами амфетаміну стали шестеро чоловіків віком від 22-х до 51-го років”, — повідомили правоохоронці.

Зазначається, що для виготовлення психотропу спільники обладнали три нарколабораторії у дачному будинку “хіміка” та гаражах співучасників на території Ківерцівського району області.

“Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області спільно зі слідчими та співробітниками карного розшуку волинської поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД і поліції особливого призначення провели 16 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників, а також у гаражних приміщеннях та їхніх транспортних засобах”, — зазначили в Департаменті.

У результаті заходів працівники поліції вилучили амфетамін, прекурсори для його виготовлення, наркотичний засіб канабіс та лабораторне приладдя — скляні колби, з’єднувальні трубки, пробірки, подрібнювачі, холодильник, електронні ваги та інший посуд, який використовувався для виготовлення амфетаміну, а також гроші в національній та іноземній валюті. Крім того, у зловмисників виявили зброю, боєприпаси та набої різного калібру.

Наразі організатору, “хіміку” та двом активним учасникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 3 статті 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Трьом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Іншим фігурантам готується вручення підозри. Після проведення експертиз діям фігурантів буде надано додаткову правову кваліфікацію. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.

Зазначимо, що столичного поліцейського зловили на торгівлі психотропами.

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