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На Волыни разоблачили группу наркодилеров и несколько нарколабораторий

На Волыни разоблачили группу наркодилеров и несколько нарколабораторий

Киев  •  УНН

 • 11902 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Волынской области разоблачили группу наркодельцов и ликвидировали три нарколаборатории по изготовлению амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службу Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины, передает УНН.

“Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Волынской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции получили информацию о деятельности группы лиц, производящих и сбывающих амфетамин на Волыни. Организатором незаконного бизнеса оказался 37-летний житель, а его „заместителем“ — 32-летний местный житель. Именно он исполнял роль „химика“, поскольку в совершенстве знал процесс синтеза химических компонентов и соединений, которые необходимы для изготовления психотропных. Их сообщниками и реализаторами амфетамина стали шесть мужчин в возрасте от 22-х до 51-го лет”, — сообщили правоохранители.

Отмечается, что для изготовления психотропа сообщники оборудовали три нарколаборатории в дачном доме “химика” и гаражах соучастников на территории Киверцовского района области.

“Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Волынской области совместно со следователями и сотрудниками уголовного розыска волынской полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры и при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и полиции особого назначения провели 16 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников, а также в гаражных помещениях и их транспортных средствах”, — отметили в Департаменте.

В результате мероприятий работники полиции изъяли амфетамин, прекурсоры для его изготовления, наркотическое средство каннабис и лабораторное принадлежности — стеклянные колбы, соединительные трубки, пробирки, измельчители, холодильник, электронные весы и другую посуду, который использовался для изготовления амфетамина, а также деньги в национальной и иностранной валюте. Кроме того, у злоумышленников обнаружили оружие, боеприпасы и патроны различного калибра.

Сейчас организатору, “химику” и двум активным участникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и части 3 статьи 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Трем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Другим фигурантам готовится вручение подозрения. После проведения экспертиз действиям фигурантов будет предоставлена дополнительная правовая квалификация. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Отметим, что столичного полицейского поймали на торговле психотропами.

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