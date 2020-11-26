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Вісім нарколабораторій та 40 кг наркотиків: на Чернігівщині викрили місцевих наркоділків

Вісім нарколабораторій та 40 кг наркотиків: на Чернігівщині викрили місцевих наркоділків

Київ • УНН

 • 21358 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. На Чернігівщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, члени якої налагодили канал збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора України, передає УНН.

Так, за даними слідства, мешканці Чернігівщини упродовж тривалого часу на території кількох областей виготовляли, придбавали, перевозили, зберігали та збували наркотичні засоби.

“У ході спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території Чернігівської області, під час яких виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини — „PVP“, „метамфетамін“, канабіс, загально масою близько 40 кг. Крім того, вилучено засоби для здійснення безперервної роботи 8 нарколабораторій, а саме — посуд, реактиви, прекурсори для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, понад 50 спеціально пристосованих бочок”, — повідомили правоохоронці.

За даними прокуратури, наразі за результатами проведених слідчих дій затримано 3 особи, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Як повідомляв УНН, раніше у Волинській області викрили групу наркоділків та ліквідували три нарколабораторії з виготовлення амфетаміну.

Українські Національні Новини

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