Восемь человек погибли на востоке Китая из-за утечки газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Восемь человек погибли в результате утечки газа в китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Авария произошла около 16:00 на грузовом судне, зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь. Оно находилось в городском порту Лунъянь.
Отмечается, что люди, находившиеся на судне, погибли в результате отравления углекислым газом, утечка которого произошла на корабле.
Причины утечки газа не называются.
Как сообщал УНН, власти Мексики подтвердили гибель 5 человек при падении вертолета Ми-17.