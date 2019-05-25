Вісім людей загинули на сході Китаю через витік газу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Вісім людей загинули в результаті витоку газу в китайській провінції Шаньдун. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на місцеву владу, інформує УНН.
Аварія сталася близько 16:00 на вантажному судні, зареєстрованому в східній провінції Фуцзянь. Воно знаходилося в міському порту Лун’янь.
Відзначається, що люди, що знаходилися на судні, загинули в результаті отруєння вуглекислим газом, витік якого стався на кораблі.
Причини витоку газу не називаються.
Як повідомляв УНН, влада Мексики підтвердила загибель 5 осіб при падінні вертольота Мі-17.