Влада Мексики підтвердила загибель 5 осіб при падінні вертольота Мі-17
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. При падінні вертольота Мі-17 Міністерства військово-морського флоту Мексики загинули не менше п’яти осіб. Про це з посиланням на заяву відомства повідомляє Heraldo de Mexico, зазначає УНН.
Повітряне судно, яке задіяли для гасіння лісових пожеж в районі Хальпан-де-Сьєрра на кордоні штатів Керетаро і Сан-Луїс-Потосі, розбилося в п’ятницю.
“Один офіцер і 20 військовослужбовців дісталися сьогодні до місця трагедії і знайшли уламки вертольота, — йдеться в тексті. — До теперішнього часу були виявлені останки п’яти членів екіпажу”. Всі вони були військовослужбовцями.
Відомостей про можливі причини авіакатастрофи оприлюднено не було.