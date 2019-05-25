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Влада Мексики підтвердила загибель 5 осіб при падінні вертольота Мі-17

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. При падінні вертольота Мі-17 Міністерства військово-морського флоту Мексики загинули не менше п’яти осіб. Про це з посиланням на заяву відомства повідомляє Heraldo de Mexico, зазначає УНН.

Повітряне судно, яке задіяли для гасіння лісових пожеж в районі Хальпан-де-Сьєрра на кордоні штатів Керетаро і Сан-Луїс-Потосі, розбилося в п’ятницю.

“Один офіцер і 20 військовослужбовців дісталися сьогодні до місця трагедії і знайшли уламки вертольота, — йдеться в тексті. — До теперішнього часу були виявлені останки п’яти членів екіпажу”. Всі вони були військовослужбовцями.

Відомостей про можливі причини авіакатастрофи оприлюднено не було.

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