Власти Мексики подтвердили гибель 5 человек при падении вертолета Ми-17
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. При падении вертолета Ми-17 Министерства военно-морского флота Мексики погибли не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Heraldo de Mexico, отмечает УНН.
Воздушное судно, задействовали для тушения лесных пожаров в районе Хальпан-де-Сьерра на границе штатов Керетаро и Сан-Луис-Потоси, разбилось в пятницу.
“Один офицер и 20 военнослужащих добрались сегодня до места трагедии и нашли обломки вертолета, — говорится в тексте. — К настоящему времени были обнаружены останки пяти членов экипажа”. Все они были военнослужащими.
Сведений о возможных причинах авиакатастрофы обнародовано не было.