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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 111410 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137628 просмотра

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Восемь горняков погибли в результате взрыва на шахте в Зимбабве

Восемь горняков погибли в результате взрыва на шахте в Зимбабве

Киев  •  УНН

 • 8989 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. По меньшей мере, восемь горняков погибли в деревне Мазове, расположенной в 40 км к северу от Хараре в Зимбабве в результате обрушения шахты, вызванного взрывом в соседней шахте. Об этом сообщили в информационном отделе правительства Зимбабве, передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

"Правительство получило трагические известия об инциденте, случившемся при добыче полезных ископаемых в шахте Джамбо в Мазове. По имеющейся информации, некоторые люди, которые осуществляли несанкционированную добычу, взорвали динамит в одной шахте, что привело к обрушению соседней шахты", - сообщило министерство.

По информации ведомства, на данный момент было найдено восемь тел погибших. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, в феврале этого года в результате аварии на шахте в автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае погибли 22 шахтера, еще 29 получили ранения.

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