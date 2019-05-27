Восемь горняков погибли в результате взрыва на шахте в Зимбабве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По меньшей мере, восемь горняков погибли в деревне Мазове, расположенной в 40 км к северу от Хараре в Зимбабве в результате обрушения шахты, вызванного взрывом в соседней шахте. Об этом сообщили в информационном отделе правительства Зимбабве, передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
"Правительство получило трагические известия об инциденте, случившемся при добыче полезных ископаемых в шахте Джамбо в Мазове. По имеющейся информации, некоторые люди, которые осуществляли несанкционированную добычу, взорвали динамит в одной шахте, что привело к обрушению соседней шахты", - сообщило министерство.
По информации ведомства, на данный момент было найдено восемь тел погибших. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, в феврале этого года в результате аварии на шахте в автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае погибли 22 шахтера, еще 29 получили ранения.