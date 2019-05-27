Вісім гірників загинули в результаті вибуху на шахті в Зімбабве
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Щонайменше, вісім гірників загинули в селі Мазове, розташованого в 40 км на північ від Хараре в Зімбабве в результаті обвалення шахти, спричиненої вибухом в сусідній шахті. Про це повідомили в інформаційному відділі уряду Зімбабве, передає УНН з посиланням на "Синьхуа".
"Уряд отримав трагічні звістки про інцидент, що трапився під час видобування корисних копалин в шахті Джамбо в Мазове. За наявною інформацією, деякі люди, які здійснювали несанкціонований видобуток, підірвали динаміт в одній шахті, що призвело до обвалення сусідньої шахти", - повідомило міністерство.
За інформацією відомства, на даний момент було знайдено вісім тіл загиблих. Розслідування інциденту триває.
Нагадаємо, в лютому цього року в результаті аварії на шахті в автономному регіоні Внутрішня Монголія в Китаї загинули 22 шахтаря, ще 29 отримали поранення.