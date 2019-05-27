Вісім гірників загинули в результаті вибуху на шахті в Зімбабве

КИЇВ. 27 травня. УНН. Щонайменше, вісім гірників загинули в селі Мазове, розташованого в 40 км на північ від Хараре в Зімбабве в результаті обвалення шахти, спричиненої вибухом в сусідній шахті. Про це повідомили в інформаційному відділі уряду Зімбабве, передає УНН з посиланням на "Синьхуа".