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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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"Поиск новой тактики": Гуменюк объяснила, почему рф запускает "шахеды" малыми партиями

Киев • УНН

 • 58205 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска изыскивают новую тактику истощения ПВО, запуская ударные дроны типа Shahed малыми партиями. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

"Поиск новой тактики": Гуменюк объяснила, почему рф запускает "шахеды" малыми партиями

Цитата

«Идет очевидный поиск новой тактики, пытаются найти максимально эффективный способ. Выпускают небольшое количество дронов каждую ночь, возможно, пытаются разведать готовность противовоздушной обороны и ее истощить, чтобы подготовить маршруты для будущих атак, которые будут более насыщенными. Мы анализируем тактику врага и подбираем тактику противодействия», - отметила Наталья Гуменюк.

Детали

Ночью враг дважды атаковал южные регионы, по три дрона были направлены во время атак. Пять из них были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях, один попал в объект инфраструктуры.

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