"Поиск новой тактики": Гуменюк объяснила, почему рф запускает "шахеды" малыми партиями
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска изыскивают новую тактику истощения ПВО, запуская ударные дроны типа Shahed малыми партиями. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.
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«Идет очевидный поиск новой тактики, пытаются найти максимально эффективный способ. Выпускают небольшое количество дронов каждую ночь, возможно, пытаются разведать готовность противовоздушной обороны и ее истощить, чтобы подготовить маршруты для будущих атак, которые будут более насыщенными. Мы анализируем тактику врага и подбираем тактику противодействия», - отметила Наталья Гуменюк.
Детали
Ночью враг дважды атаковал южные регионы, по три дрона были направлены во время атак. Пять из них были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях, один попал в объект инфраструктуры.
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