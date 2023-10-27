"Поиск новой тактики": Гуменюк объяснила, почему рф запускает "шахеды" малыми партиями

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«Идет очевидный поиск новой тактики, пытаются найти максимально эффективный способ. Выпускают небольшое количество дронов каждую ночь, возможно, пытаются разведать готовность противовоздушной обороны и ее истощить, чтобы подготовить маршруты для будущих атак, которые будут более насыщенными. Мы анализируем тактику врага и подбираем тактику противодействия», - отметила Наталья Гуменюк.

Детали

Ночью враг дважды атаковал южные регионы, по три дрона были направлены во время атак. Пять из них были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях, один попал в объект инфраструктуры.

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