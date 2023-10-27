"Вишукування нової тактики": Гуменюк пояснила, чому рф запускає "шахеди" малими партіями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські війська вишукують нову тактику виснаження ППО, запускаючи ударні дрони типу Shahed малими партіями. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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«Йде очевидне вишукування нової тактики, намагаються знайти максимально ефективний спосіб. Випускають невелику кількість дронів щоночі, можливо, намагаються розвідати готовність протиповітряної оборони та її виснажити, щоб підготувати маршрути для майбутніх атак, які будуть більш насиченими. Ми аналізуємо тактику ворога та підбираємо тактику протидії», - зазначила Наталія Гуменюк.
Деталі
Уночі ворог двічі атакував південні регіони, по три дрони були спрямовані під час атак. Пять з них були знищені на Миколаївщині та Херсонщини, один влучив в об’єкт інфраструктури.
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