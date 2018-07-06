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Вышинскому сообщили о еще одном подозрении

Вышинскому сообщили о еще одном подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым, передает УНН.

"06.07.2018 года прокуратурой Автономной Республики Крым и следственным отделом ГУ СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в г. Херсон.) Вышинскому К.В. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины", - отметили в пресс-службе.

В прокуратуре сообщили, что по результатам судебно-баллистической экспертизы, пистолет, который был обнаружен и изъят в ходе обыска в арендованном индивидуальном банковском сейфе подозреваемого, является огнестрельным оружием - самозарядным нарезным пистолетом модели "FN Browning M1906".

Напомним, 15 мая в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

Как сообщал УНН, арестованного по обвинению в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нет в списке российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

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