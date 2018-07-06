Вишинському повідомили про ще одну підозру

“06.07.2018 року прокуратурою Автономної Республіки Крим та слідчим відділом ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) Вишинському К.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів) КК України”, — зазначили у прес-службі.

У прокуратурі поінформували, що за результатами судово-балістичної експертизи, пістолет, який був виявлений та вилучений в ході обшуку в орендованому індивідуальному банківському сейфі підозрюваного, є вогнепальною зброєю — самозарядним нарізним пістолетом моделі “FN Browning M1906”.

Нагадаємо, 15 травня в офісі “РИА Новости Украина” в Києві пройшли обшуки, слідчі дії проходили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою у державній зраді.

Як повідомляв УНН, заарештованого за звинуваченням у держзраді керівника “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського немає у списку російських громадян, яких Україна готова обміняти на політв’язнів в Росії та на Донбасі.