Высший спецсуд оправдал пограничника Колмогорова и освободил из-под стражи (дополнено)

"Коллегия судей постановила: кассационную жалобу защиты Колмогорова удовлетворить. Приговор Приморского районного суда Мариуполя от 16 ноября 2016 года и постановление Апелляционного Донецкой области от 17 февраля 2017 года отменить и освободить Колмогорова из-под стражи. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - зачитал председательствующий в коллегии судья Станислав Кравченко.

В то же время он отметил, что поскольку убийство является тяжким преступлением, суд первой инстанции продолжит рассмотрение дела.

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Мотивировочную часть судебного решения будет объявлено 9 ноября в 9:15.

Напомним, С.Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.