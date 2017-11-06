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Вищий спецсуд виправдав прикордонника Колмогорова і звільнив з-під варти (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільний і кримінальних справ визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинним у вбивстві цивільної особи під Маріуполем 7 вересня 2014 року і звільнив його з-під варти в залі суду, передає кореспондент УНН.

“Колегія суддів ухвалила: касаційну скаргу захисту Колмогорова задовільнити. Вирок Приморського районного суду Маріуполя від 16 листопада 2016 року та ухвалу Апеляційного Донецької області від 17 лютого 2017 року скасувати і звільнити Колмогорова з-під варти. Рішення остаточне й оскарженню не підлягаю”, — зачитав головуючий у колегії суддя Станіслав Кравченко.

Водночас він зазначив, що оскільки убивство є тяжким злочином, суд першої інстанції продовжить розгляд справи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генпрокурор зустрівся з ініціативною групою з підтримки прикордонника Колмогорова

Мотивувальну частину судової ухвали буде оголошено 9 листопада о 9:15.

Нагадаємо, С.Колмогорова обвинувачували у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.

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