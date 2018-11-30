Высшее руководство РФ приказало таранить украинское судно в Керченском проливе - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины перехватила очередные радиопереговоры между офицерами ФСБ РФ, подтверждающие, что высшее российское руководство России дало прямой приказ осуществить таран украинского буксира “Яны Капу” в Керченском проливе. Об этом сказал на брифинге руководитель Аппарата председателя Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, передеа корреспондент УНН.
По словам Гуськова, 28 ноября благодаря техническим возможностям украинских спецслужб были перехвачены очередные радиопереговоры одного из офицеров ФСБ РФ и командира российского корабля пограничной службы ФСБ РФ, капитана второго ранга Саляева. Он отметил, что Саляев командовал кораблем "Дон", который непосредственно совершил таран украинского буксира "Яны Капу".
"Как видно из перехваченных радиопереговоров офицеров ФСБ РФ контролирует громкость звучания двух предложений, которые раз за разом ретранслируются по телефону с борта корабля" Дон "... Фрагмент беспрекословно подтверждает, что высшее российское руководство отдает прямой приказ российским морякам осуществить таран, в частности, буксира "Яны Капу", - рассказал Гуськов.
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Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала радиоперехват разговоров российских летчиков во время вооруженной атаки на украинские корабли в Черном море 25 ноября и эти разговоры доказывают преднамеренность действий военных РФ.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.