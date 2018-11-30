Вище керівництво РФ наказало таранити українське судно у Керченській протоці - СБУ

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Служба безпеки України перехопила чергові радіопереговори між офіцерами ФСБ РФ, які підтверджують, що вище російське керівництво Росії віддало прямий наказ здійснити таран українського буксира «Яни Капу» у Керченській протоці. Про це сьогодні сказав на брифінгу керівник Апарату голови Служби безпеки України Ігор Гуськов, передєа кореспондент УНН.

За словами Гуськова, 28 листопада завдяки технічним можливостям українських спецслужб були перехоплені чергові радіопереговори одного з офіцерів ФСБ РФ та командира російського корабля прикордонної служби ФСБ РФ, капітана другого рангу Саляєва. Він зазначив, що Саляєв командував кораблем “Дон”, який безпосередньо здійснив таран українського буксира “Яни Капу”.

"Як вбачається з перехоплених радіопереговорів офіцерів ФСБ РФ контролює гучність звучання двох речень, які раз за разом ретранслюються телефоном з борту корабля "Дон“...Фрагмент беззаперечно підтверджує, що вище російське керівництво віддає прямий наказ російським морякам здійснити таран, зокрема, буксиру “Яни Капу”, — розповів Гуськов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-співробітники СБУ причетні до захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила радіоперехоплення розмов російських льотчиків під час збройної атаки на українські кораблі у Чорному морі 25 листопада і ці розмови доводять навмисність дій військових РФ.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. 

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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