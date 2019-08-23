Высший совет правосудия вернул в ГПУ представление в отношении судьи Татькова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Высший совет правосудия вернула представление Генерального прокурора о даче согласия на содержание судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Пресс-центра судебной власти Украины на Facebook.
Адвокат Павел Попков во время заседания отметил, что целью этого представления к ВРП является исправление Генпрокуратурой допущенных грубых нарушений уголовного законодательства.
"Согласно статье 2 Европейской Конвенции о выдаче выдача правонарушителей может осуществляться исключительно на основании приговора о лишении свободы или постановления о задержании. Впрочем Генеральная прокуратура, еще 19 апреля 2019 обратилась в Федеральный министерства юстиции республики Австрии с запросом об экстрадиции В. Татькова вопреки требованиям уголовного законодательства, ведь на момент направления запроса постановления о содержании под стражей В. Татькова не было", - отметил защитник.
По требованиям части третьей статьи 58 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" представление должно быть мотивированным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие совершение судьей общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины, обоснование необходимости такого задержания (содержания).
Представление, что не соответствует требованиям статьи 58 Закона о ВРУ, Высший совет правосудия мотивированным решением возвращает Генеральному прокурору или его заместителю.
Напомним, в четверг было рассмотрено представление заместителя Генпрокурора о содержании под стражей судьи Татькова.