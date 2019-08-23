Вища рада правосуддя повернула в ГПУ подання щодо судді Татькова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вища рада правосуддя повернула подання Генерального прокурора про надання згоди на утримання судді Вищого господарського суду України Віктора Татькова під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Пресцентру судової влади України у Facebook.
Адвокат Павло Попков під час засідання наголосив, що метою цього подання до ВРП є виправлення Генпрокуратурою допущених грубих порушень кримінального законодавства.
"Відповідно до статті 2 Європейської Конвенції про видачу правопорушників видача правопорушників може здійснюватися виключно на підставі вироку про позбавлення волі або постанови про утримання під вартою. Утім Генеральна прокуратура, ще 19 квітня 2019 року звернулась до Федерального міністерства юстиції республіки Австрії із запитом про екстрадицію В. Татькова всупереч вимогам кримінального законодавства, адже на момент направлення запиту ухвали про тримання під вартою В. Татькова не існувало",- зазначив захисник.
За вимогами частини третьої статті 58 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" подання повинно бути вмотивованим, містити конкретні факти і докази, що підтверджують вчинення суддею суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, обґрунтування необхідності такого затримання (утримання).
Подання, що не відповідає вимогам статті 58 Закону про ВРП, Вища рада правосуддя вмотивованим рішенням повертає Генеральному прокурору або його заступнику.
Нагадаємо, у четвер було розглянуто подання заступника Генпрокурора про утримання під вартою судді Татькова.