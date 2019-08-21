Завтра буде розглянуто подання заступника Генпрокурора про утримання під вартою судді Татькова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. 22 серпня 2019 року Вища рада правосуддя розгляне подання заступника Генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді Вищого господарського суду України Татькова Віктора Івановича. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр судової влади України.
“22 серпня 2019 року Вища рада правосуддя розгляне подання заступника Генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді Вищого господарського суду України Татькова Віктора Івановича”, — вказано у повідомленні судової інстанції.
Засідання призначено на 10:00. Проводитиметься онлайн-трансляція.
Варто нагадати, що влітку минулого року касаційний адміністративний суд Верховного Суду скасував постанову Верховної Ради про звільнення колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова з посади судді.