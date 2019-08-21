Завтра будет рассмотрено представление заместителя Генпрокурора о содержании под стражей судьи Татькова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. 22 августа 2019 года Высший совет правосудия рассмотрит представление заместителя Генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Татькова Виктора Ивановича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.
“22 августа 2019 года Высший совет правосудия рассмотрит представление заместителя Генерального прокурора о даче согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Татькова Виктора Ивановича”, — указано в сообщении судебной инстанции.
Заседание назначено на 10:00. Будет проводиться онлайн-трансляция.
Стоит напомнить, что летом прошлого года кассационный административный суд Верховного Суда отменил постановление Верховной Рады об увольнении бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова с должности судьи.