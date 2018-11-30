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Суд скасував постанову ВР про звільнення судді Татькова

Суд скасував постанову ВР про звільнення судді Татькова

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Касаційний адміністративний суд Верховного Суду скасував постанову Верховної Ради про звільнення колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова з посади судді, передає УНН.

“Верховний суд визнав незаконною та скасував постанову Верховної Ради щодо звільнення Татькова”, — сказали у прес-службі і додали, що це була тільки вступна і регулятивна частина рішення, а повний текст буде оприлюднений через п’ять днів.

При цьому у пре-службі уточнили, що Касаційний адміністративний суд Верховного Суду слухав справу як суд першої інстанції. Тому це рішення можна буде оскаржити протягом 30 днів.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України у зв’язку з порушенням вимог щодо несумісності.

18 жовтня 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що оголошено про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України.

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