Суд отменил постановление ВР об увольнении судьи Татькова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кассационный административный суд Верховного Суда отменил постановление Верховной Рады об увольнении бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова с должности судьи, передает УНН.
"Верховный суд признал незаконным и отменил постановление Верховной Рады об увольнении Татькова", - сказали в пресс-службе и добавили, что это была только вступительная и регулятивная часть решения, а полный текст будет обнародован через пять дней.
При этом в пресс-службе уточнили, что Кассационный административный суд Верховного Суда слушал дело в качестве суда первой инстанции. Поэтому это решение можно будет обжаловать в течение 30 дней.
Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины в связи с нарушением требований относительно несовместимости.
18 октября 2016 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что объявлено о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 УК Украины.