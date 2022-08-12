Отправилась за грибами: на Черниговщине женщина подорвалась на российской растяжке

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«Во время патрулирования полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района увидели на обочине женщину с велосипедом. Она не могла самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью. Полицейские сразу вызвали медиков, а до их прибытия оказали женщине первую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами.

«Примерно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая зацепила «растяжку»— взрывную ловушку, установленную военными рф во время оккупации части области. Полицейские передали женщину медикам скорой помощи. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Гуляйполе Запорожской области во время сбора пшеницы на мине взорвался комбайн, водителя госпитализировали.