Вирушила по гриби: на Чернігівщині жінка підірвалась на російській розтяжці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Чернігівській області жінка підірвалась на російській «розтяжці». Вона проігнорувала заборону відвідувати ліси і вирушила по гриби. Про це повідомляє МВС України, передає УНН.
Цитата
«Під час патрулювання поліцейські групи реагування патрульної поліції Чернігівського району побачили на узбіччі жінку з велосипедом. Вона не могла самостійно рухатись, а одяг був просочений кров’ю. Поліцейські одразу викликали медиків, а до їх прибуття надали жінці першу домедичну допомогу», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби.
«Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила «розтяжку» — вибухову пастку, встановлену військовими рф під час окупації частини області. Поліцейські передали жінку медикам швидкої допомоги. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Гуляйполі Запорізької області під час збору пшениці на міні підірвався комбайн, водія госпіталізували.