Приговор по делу Гриба могут объявить уже на следующей неделе - отец
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На следующей неделе, 15 марта, суд в РФ по делу Павла Гриба может объявить свой приговор. Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб в комментарии корреспонденту УНН.
"Следующие заседания назначены на 13, 14, 15 марта. И уже 15 марта, если суд продолжится в таком темпе, то, возможен и приговор суда", - отметил Игорь Гриб.
По его словам, на сегодняшнем заседании суд рассмотрел факты, приведенные адвокатом Гриба Мариной Дубровиной, а также ходатайство самого Павла относительно некорректности переводов отдельных материалов по делу.
При этом он добавил, что сегодня на заседании присутствовал украинский врач, профессор Алексей Притула, который с детства наблюдает Павла Гриба. Медик в частности рассказал об опасности и угрозах, которые представляет для Павла пребывание за решеткой, а также о необходимости немедленной операции.
Напомним, на днях в МИД Украины заявили, что впервые с ноября прошлого года состоится встреча удерживаемого за решеткой в РФ украинца Павла Гриба с украинским должностным консульским лицом.
Ранее отец обвиняемого заявил, что на очередное судебное заседание украинского политзаключенного Павла Гриба доставили с температурой.
Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.