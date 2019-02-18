Гриба доставили на засідання суду з температурою – батько

"Павло приїхав на засідання з температурою та в масці", – сказав Ігор Гриб.

Як повідомляв УНН, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.

На судовому засіданні 1 лютого суд погодився викликати Грибу "швидку допомогу".

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила про те, що політв'язень Павло Гриб потребує негайної операції на серце, стан його здоров'я надкритичний.

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.