Гриба доставили на засідання суду з температурою – батько
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні на судове засідання українського політв'язня Павла Гриба доставили з температурою. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів батько Павла Ігор Гриб, передає кореспондент УНН.
"Павло приїхав на засідання з температурою та в масці", – сказав Ігор Гриб.
Як повідомляв УНН, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.
На судовому засіданні 1 лютого суд погодився викликати Грибу "швидку допомогу".
Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила про те, що політв'язень Павло Гриб потребує негайної операції на серце, стан його здоров'я надкритичний.
Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.