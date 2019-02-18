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Гриба доставили на засідання суду з температурою – батько

Гриба доставили на засідання суду з температурою – батько

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні на судове засідання українського політв'язня Павла Гриба доставили з температурою. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів батько Павла Ігор Гриб, передає кореспондент УНН.

"Павло приїхав на засідання з температурою та в масці", – сказав Ігор Гриб.

Як повідомляв УНН, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.

На судовому засіданні 1 лютого суд погодився викликати Грибу "швидку допомогу".

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила про те, що політв'язень Павло Гриб потребує негайної операції на серце, стан його здоров'я надкритичний.

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.

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