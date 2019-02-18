Гриба доставили на заседание суда с температурой – отец
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня на судебное заседание украинского политзаключенного Павла Гриба доставили с температурой. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов отец Павла Игорь Гриб, передает корреспондент УНН.
"Павел приехал на заседание с температурой и в маске", - сказал Игорь Гриб.
Как сообщал УНН, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону не позволил матери политзаключенного Павла Гриба и украинским дипломатам посетить его.
На судебном заседании 1 февраля суд согласился вызвать Грибу "скорую помощь".
Ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, состояние его здоровья сверхкритический.
Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.