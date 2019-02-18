Суд у РФ відмовив матері Гриба у побаченні з сином

"2 хвилини. Стільки часу зайняло "судове засідання" 18 лютого в справі Павла. Суддя відкрив його, та й зразу закрив. На ньому не було а ні прокурора, а ні перекладача. Тобто, зрив судового засідання було сплановано завчасно. І це тому, що приїхав український професор Василь Притула, який дуже не бажаний свідок для "феміди" РФ. Практика зриву судових засідань започаткована в Криму, з метою нівелювання свідків захисту, знайшла своє застосування і в Північно-Кавказькому окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону. Суд відмовив матері на побачення з сином. Суд відмовив професору В.Притулі оглянути Павла. Суд відмовив українським дипломатам зустрітись з громадянином України", - повідомив батько.



Наступне судове засідання заплановане на 04 березня 2019 року.

Як повідомляв УНН, суд погодився викликати українському політв'язню Павлу Грибу "швидку допомогу".

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.