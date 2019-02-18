Суд в РФ отказал матери Гриба в свидании с сыном

2 минуты. Столько времени заняло "судебное заседание" 18 февраля в деле Павла. Судья открыл его и сразу закрыл. На нем не было ни прокурора, ни переводчика. То есть, срыв судебного заседания был спланировано заранее. И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень не желателенный свидетель для "фемиды" РФ. Практика срыва судебных заседаний основана в Крыму, с целью нивелирования свидетелей, нашла свое применение и в Северо-Кавказском окружном военном суде г. Ростов-на-Дону. Суд отказал матери в свидании с сыном. Суд отказал профессору В.Притуле осмотреть Павла. Суд отказал украинским дипломатам встретиться с гражданином Украины", - сообщил отец.



Следующее судебное заседание запланировано на 04 марта 2019 года.

Как сообщал УНН, суд согласился вызвать украинскому политзаключенному Павлу Грибу "скорую помощь".

Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.