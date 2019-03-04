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Вирок у справі Гриба можуть оголосити вже наступного тижня - батько

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КИЇВ. 4 березня. УНН. На наступному тижні, 15 березня, суд в РФ у справі щодо Павла Гриба може оголосити свій вирок. Про це повідомив батько політв’язня Ігор Гриб в коментарі кореспонденту УНН.

"Наступні засідання призначені на 13, 14, 15 березня. І уже 15 березня, якщо суд продовжиться в такому темпі, то, можливий і вирок суду", - зазначив Ігор Гриб.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні суд розглянув факти, наведені адвокатом Гриба Мариною Дубровіною, а також клопотання самого Павла стосовно некоректності перекладів окремих матеріалів у справі.

При цьому він додав, що сьогодні на засіданні був присутній український лікар, професор Олексій Притула, який з дитинства спостерігає Павла Гриба. Медик зокрема розповів про небезпеку і загрози, які становить для Павла перебування за гратами, а також про потребу негайної операції.

Нагадаємо, днями у МЗС України заявили, що вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч утримуваного за гратами в РФ українця Павла Гриба з українською посадовою консульською особою.

Раніше батько обвинуваченого заявляв, що на чергове судове засідання українського політв'язня Павла Гриба доставили з температурою.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

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