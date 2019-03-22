Приговор Грибу: решения будут оспаривать материалы передадут в ЕСПЧ

На вопрос о том, действительно ли сегодня суд в Ростове-на-Дону признал виновным украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Игорь Гриб ответил "да".



"Суд сегодня только вынес приговор. В обязательном порядке будет подана апелляция, будут задействованы все правовые механизмы", - сказал отец.



По его словам, апелляция со стороны защиты Павла будет представлена только в России.



"Будем подавать также иски на те проверки на те заявления, которые были сделаны Павлом и адвокатом относительно его избиения, о том, что не было проведено соответствующих действий по проверке, и (будем подавать - ред.) материалы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - заявил он.



Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонение к теракта" украинская политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.