Вирок Грибу: рішення будуть оскаржувати, матеріали передадуть в ЄСПЛ

На питання щодо того, чи дійсно сьогодні суд в Ростові-на-Дону визнав винним українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму, Ігор Гриб відповів "так".



"Суд сьогодні лише виніс вирок. В обов’язковому порядку буде подана апеляція, будуть задіяні всі правові механізми", - сказав батько.



За його словами, апеляція зі сторони захисту Павла буде подана тільки в Росії.



"Будемо подавати також позови на ті перевірки на ті заяви, які були зроблені Павлом і адвокатом стосовно його побиття, про те що не було проведено відповідних дій по перевірці, і (будемо подавати – ред.) матеріали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)", - заявив він.



Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.