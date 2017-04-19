Производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения - законопроект

В то же время, согласно проекту закона, субъект хозяйствования будет наделен полномочиями снимать проверяющих на камеру.

В целом, целью указанного законопроекта является создание эффективной системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов и кормов, базирующейся на европейских стандартах.

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Также, в документе определяются полномочия контролирующих органов и требования к контролю в этой сфере, правила контроля продуктов животного происхождения (мясо, рыба, молоко, морепродукты), а также контроля импортной продукции.

Предусмотрено, что в случае угрозы жизни и здоровью граждан проверка субъекта хозяйствования будет осуществляться без предупреждения. В то же время есть и дополнительные гарантии обеспечения прав бизнеса, ликвидации коррупционных рисков. В частности, процедуру инспектирования могут фиксировать не только ревизоры, но и субъекты хозяйствования.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта М.Несмиянова, система проверок качества продуктов питания в Украине полностью искажена.

Кроме того, инициатива правительства касательно утвержденного перечня вопросов, которые можно задавать в ходе аудита или инспектирования производственных мощностей, это чистой воды популизм, считает эксперт.

Также напомним, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, за реализацию некачественных товаров в Украине сегодня к ответственности почти не привлекают.

Как оказалось, из сотни возбужденных уголовных производств по фактам реализации некачественой или опасной продукции более половины были закрыты (61). Еще 42 до сих пор находятся на учете. И только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам продажи фальсификата правоохранители передали в суд.