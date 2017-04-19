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Виробників продуктів харчування перевірятимуть без попередження - законопроект

Виробників продуктів харчування перевірятимуть без попередження - законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Держпродспоживслужба перевірятиме виробників харчової продукції без попередження, якщо існує загроза життю або здоров'ю людей. Про це йдеться в проекті закону №0906 "Про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин", передає УНН.

У той же час, згідно з проектом закону, суб'єкт господарювання буде наділений повноваженнями знімати перевіряючих на камеру.

В цілому, метою зазначеного законопроекту є створення ефективної системи державного контролю за безпечністю харчових продуктів та кормів, що базується на європейських стандартах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт пояснив, чому українці стали частіше труїтися неякісними продуктами

Також, в документі визначаються повноваження контролюючих органів та вимоги до контролю в цій сфері, правила контролю продуктів тваринного походження (м'ясо, риба, молоко, морепродукти), а також контролю імпортної продукції.

Передбачено, що у разі загрози життю і здоров'ю громадян перевірка суб'єкта господарювання буде здійснюватися без попередження. У той же час є і додаткові гарантії забезпечення прав бізнесу, ліквідації корупційних ризиків. Зокрема, процедуру інспектування можуть фіксувати не тільки ревізори, а й суб'єкти господарювання.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта М.Несміянова, система перевірок якості продуктів харчування в Україні повністю спотворена.

Крім того, ініціатива уряду щодо затвердженого переліку питань, які можна задавати під час аудиту або інспектування виробничих потужностей, це чистої води популізм, вважає експерт.

Також нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, за реалізацію неякісних товарів в Україні сьогодні до відповідальності майже не притягають.

Як виявилося, з сотні порушених кримінальних проваджень за фактами реалізації неякісних або небезпечних продукції більше половини були закриті (61). Ще 42 досі перебувають на обліку. І тільки три кримінальні провадження протягом всього 2016 року за фактами продажу фальсифікату правоохоронці передали до суду.

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