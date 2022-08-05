Производитель Snickers извинился за рекламу, где Тайвань был назван страной

Детали

В рекламе батончика Snickers ограниченного выпуска говорилось, что продукт доступен только в "странах" Южной Кореи, Малайзии и Тайваня, что вызвало волну гнева на китайской платформе микроблогов Weibo в пятницу.

Позже Mars Wrigley опубликовала извинения в своем аккаунте Snickers China Weibo и сообщила, что соответствующий контент был изменен.

"Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и правилами", - добавил Mars Wrigley.

Тем не менее, негативная реакция в социальных сетях не утихла, поскольку многие пользователи были возмущены тем, что в заявлении американской компании речь не шла о том, что Тайвань является частью Китая, являющегося краеугольным камнем внешней политики Китая.

Добавим

Пекин считает Тайвань частью своей территории и никогда не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль. Тайвань отвергает претензии Китая к суверенитету и заявляет, что только его народ может решать будущее острова.

Возмущение по поводу рекламы Snickers возникло на фоне того, что чувствительность вокруг Тайваня на материковом Китае достигла наивысшего уровня за последние десятилетия после того, как представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров во вторник, что побудило Китай объявить о беспрецедентных учениях со стрельбами.

В китайских социальных сетях, подвергшихся строгой цензуре, широко распространены призывы к Пекину начать военное наступление на Тайвань в ответ на визит Пелоси.