Виробник Snickers вибачився за рекламу, де Тайвань був названий країною

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В рекламі батончику Snickers обмеженого випуску йшлося про те, що продукт доступний тільки в "країнах" Південної Кореї, Малайзії та Тайваню, що викликало хвилю гніву на китайській платформі мікроблогів Weibo у п'ятницю.

Пізніше Mars Wrigley опублікувала вибачення у своєму акаунті Snickers China Weibo і повідомила, що відповідний контент було змінено.

"Mars Wrigley поважає національний суверенітет і територіальну цілісність Китаю і веде свою діяльність у суворій відповідності до місцевих китайських законів і правил", - додав Mars Wrigley.

Тим не менш, негативна реакція в соціальних мережах не вщухла, оскільки багато користувачів були обурені тим, що в заяві американської компанії не йшлося про те, що Тайвань є частиною Китаю, що є наріжним каменем зовнішньої політики Китаю.

Додамо

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території та ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття острова під свій контроль. Тайвань відкидає претензії Китаю на суверенітет та заявляє, що лише його народ може вирішувати майбутнє острова.

Обурення з приводу реклами Snickers виникло на тлі того, що чутливість навколо Тайваню в материковому Китаї досягла найвищого рівня за останні десятиліття після того, як речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала острів у вівторок, що спонукало Китай оголосити про безпрецедентні навчання з бойовими стрільбами.

У китайських соціальних мережах, що зазнали суворої цензури, широко поширені заклики до Пекіна розпочати військовий наступ на Тайвань у відповідь на візит Пелосі.