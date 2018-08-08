Производитель “Наша Ряба” обошел американские и китайские компании в мировом рейтинге

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Сеть инвесторов FAIRR проанализировала крупнейших производителей и поставщиков мясных и рыбных продуктов в мире, присвоив им соответствующие уровни рисков, передает УНН со ссылкой на исследование.

“Высоким риском” отмечены 60% компаний стоимостью 152 миллиардов долларов.

В так называемый черный список попали гиганты пищевой промышленности из Мексики, США, России, Китая, Японии, Сингапура, Франции и Австралии.

К примеру, “высокий риск” присвоен поставщикам McDonalds и KFC, включая китайскую фирму Fujian Sunner и индийскую фирму Venky’s. Sanderson Farms, третий по величине производитель птицы в США, также получил рейтинг нижнего уровня.

В рейтинг мировых гигантов производства попала и одна украинская компания — “Мироновский хлебопродукт”, известная своим брендом куриного мяса “Наша Ряба”. При этом ей удалось избежать негативных оценок со стороны международных экспертов и попасть в рейтинг с умеренными рисками, оказавшись по соседству с бразильскими производителями BRF SA и JBS S.A, шведской Scandi Standard AB, китайской WH Group Ltd и прочими лидерами индустрии.

Ранее УНН сообщал, что бразильские компании - одни из главных конкурентов отечественных производителей на международных рынках, включая ЕС. Однако, после проверки Еврокомиссией продукции “МХП” весной этого года, ЕС принял решение заменить бразильскую курятину украинской, чем существенно улучшил позиции Украины.

В целом же Украина сегодня входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков мяса птицы в мире. В этом году свои рынки Украине открыли Марокко, Гана и Китай.

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