Виробник "Наша Ряба" обійшов американські і китайські компанії у світовому рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Мережа інвесторів FAIRR проаналізувала найбільших виробників і постачальників м'ясних і рибних продуктів у світі, присвоївши їм відповідні рівні ризиків, передає УНН з посиланням на дослідження.
“Високим ризиком” відзначені 60% компаній вартістю 152 мільярдів доларів.
У так званий чорний список потрапили гіганти харчової промисловості з Мексики, США, Росії, Китаю, Японії, Сінгапуру, Франції та Австралії.
Наприклад, “високий ризик” присвоєно постачальникам McDonalds і KFC, включаючи китайську фірму Fujian Sunner і індійську фірму Venky’s. Sanderson Farms, третій за величиною виробник птиці в США, також отримав рейтинг нижнього рівня.
У рейтинг світових гігантів виробництва потрапила і одна українська компанія — “Миронівський хлібопродукт”, відома своїм брендом курячого м’яса “Наша Ряба”. При цьому їй вдалося уникнути негативних оцінок з боку міжнародних експертів і потрапити в рейтинг з помірними ризиками, опинившись по сусідству з бразильськими виробниками BRF SA і JBS SA, шведської Scandi Standard AB, китайської WH Group Ltd і іншими лідерами індустрії.
Раніше УНН повідомляв, що бразильські компанії — одні з головних конкурентів вітчизняних виробників на міжнародних ринках, включаючи ЄС. Однак, після перевірки Єврокомісією продукції “МХП” навесні цього року, ЄС прийняв рішення замінити бразильську курятину українською, чим суттєво покращив позиції України.
Загалом Україна сьогодні входить в ТОП-10 найбільших постачальників м’яса птиці в світі. Цього року свої ринки для України відкрили Марокко, Гана і Китай.