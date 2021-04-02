Производитель курятины "Наша Ряба" запустил новый бренд "Наша рыба"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Производитель курятины “Наша Ряба”, агрохолдинг МХП запустил новый бренд охлажденной рыбы “Наша рыба”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Среди преимуществ бренда — уникальная норвежская рецептура, отсутствие консервантов, удобная и безопасная эко-упаковка.
“Наша рыба” уже доступна на полках маркетов: АШАН, NOVUS, VARUS и Сильпо.
Дегустируйте и делитесь своими впечатлениями", — призывают в МХП.